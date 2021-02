Stasera in Tv c’è il derby d’Italia

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il pubblico potrà scegliere tra una molteplicità di programmi televisivi come l’appuntamento calcistico della Coppa Italia, i film romantici, i thriller e i programmi di approfondimento. Torna, con un nuovo appuntamento in prima serata, “Daydreamer – Le ali del sogno”.

Su RAI 1, alle 20.45, verrà trasmessa la semifinale di andata della Coppa Italia che vedrà protagonista l’Inter contro la Juventus.

Su RAI 2, alle 21.20, verrà trasmesso “Stasera tutto è possibile”, il gioco condotto da Stefano De Martino basato sullo svolgimento di diverse prove divertenti in una stanza inclinata di 22,5 gradi. Ospiti fissi del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia.

Su RAI 3, alle 21.15, verrà trasmessa la ventesima puntata del programma di approfondimento “Carta bianca” dove la conduttrice, Bianca Berlinguer, racconta temi di attualità e di politica, confrontandosi, in ogni puntata, con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Su RETE 4, alle 21.25, verrà trasmessa la diciottesima puntata di “Fuori dal coro”, il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata di stasera, il conduttore metterà in luce l’analisi di Governo e dei suoi possibili scenari futuri. Ampio spazio verrà dedicato al tema del Covid-19.

Su CANALE 5, alle 21.25, verrà trasmesso “Daydreamer – Le ali del sogno”, la soap opera turca con Demet Özdemir e Can Yaman. Al centro della puntata di questa sera ci sarà la tormentata storia d’amore tra Can e Sanem, tante nuove dinamiche e tanti colpi di scena.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso “Mamma, ho riperso l’aereo”, la comica commedia con Macaulay Culkin. In occasione delle feste di Natale, Kevin dovrebbe partire per la California insieme ai suoi genitori, ma purtroppo sbaglia aereo e finisce a New York. La sua avventura a New York procede bene, tra shopping e divertimenti, ma questo stato d’animo durerà poco perché si ritroverà faccia a faccia con i ladri che lo avevano assediato a casa sua nel precedente film.

Su TV8, alle 21.30, verrà trasmesso il film drammatico-romantico intitolato “Una proposta seducente”. Una madre e moglie perfetta conosce un giovane, e ne rimane affascinata. Tra loro scoppierà un’irrefrenabile passione seducente che la coinvolgerà anche sentimentalmente, cambiando la sua vita per sempre.

Su RAI 4, alle 21.20, verrà trasmesso un thriller dal titolo “A Lonely Place to Die”. Cinque scavatori, impegnati a esplorare le montagne scozzesi, scoprono una ragazza prigioniera in una cavità nella roccia. Cercheranno di sfuggire ai rapitori, portando in salvo la ragazza.

Su PARAMOUNT (canale 27), alle 21.10, verrà trasmesso “30 anni in un secondo”, la commedia romantica e dal genere fantastico, con Jennifer Garner. Jenna è una ragazzina insoddisfatta e presa in giro dalle ragazze della sua scuola. Delusa dalla sua vita, alla festa dei suoi 13 anni decide di chiudersi nello stanzino, desiderando di avere 30 anni. Sorprendentemente, tale desiderio diventa realtà, sconvolgendo la sua vita, rimettendo in gioco i suoi obiettivi, sistemando il rapporto con se stessa e con i suoi genitori.