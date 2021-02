Uffici comunali, da metà febbraio si potrà pagare con il Pos

PALERMO – Da anni, ormai, commercianti e liberi professionisti si sono dotati di POS, la macchinetta che permette di pagare con carta di credito e bancomat. Il dispositivo nel 2021, però, non è ancora “sbarcato” negli uffici comunali di Palermo ma sembrerebbe che l’arrivo della moneta elettronica negli uffici dell’amministrazione comunale potrebbe avvenire quest’anno.

Nonostante l’uso del contante resta il metodo di pagamento più diffuso, secondo una recente indagine del Politecnico di Milano svolta in Italia il numero dei POS è salito a 2,17 milioni, il 90% abilitato per Contactless. Quasi tutte le postazioni comunali non sono dotate del lettore POS, soltanto in due sedi è possibile pagare con la moneta elettronica i servizi. Il passo in avanti dovrebbe essere fatto a breve dice l’assessore all’Innovazione, Paolo Petralia Camassa.

“Abbiamo ricevuto dalla BNL la proposta definitiva – spiega -, entro metà febbraio tutte le postazioni, sono circa trentasette, saranno dotate del POS”. Una mancanza che l’assessore reputa penalizzante per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti e la quotidianità dei cittadini che magari si potrebbero ritrovare a non avere contanti in tasca. Oltre il fatto che il pagamento tramite bancomat o carte di credito consente l’agevolazione per chi ha aderito al cashback.