Valentina, la richiesta della Pg: “Confermare ergastolo a Mancuso”

CATANIA- “Confermare la condanna all’ergastolo per Nicola Mancuso per l’omicidio di Valentina Salamone”. Con questa richiesta si è conclusa ieri la requisitoria del sostituto procuratore generale Maria Concetta Ledda nel corso del processo che si sta svolgendo davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Catania. L’imputato è accusato di aver ucciso la giovane biancavillese trovata morta, legata a una corda come se fosse impiccata, in una villetta di Adrano nel 2010.

Il processo di primo grado è arrivata a seguito di una lunga indagine dei carabinieri e dei Ris di Messina, dopo che la Procura Generale aveva “avocato” l’inchiesta che in un primo momento stava per essere archiviata come suicidio. Poi i rilievi tecnico-scientifici e soprattutto gli esami del Dna hanno portato a chiudere il cerchio su Nicola Mancuso, l’adranita con cui Valentina avrebbe avuto una relazione. In primo grado, dopo un lungo e intricato dibattimento, l’imputato è stato condannato alla pena più dura. La sentenza è stata impugnata dai difensori e così si è aperto il processo d’Appello.

La Corte d’Assise D’Appello ha citato alcuni testi per avere dei chiarimenti soprattutto sulla morte di Valentina e sugli accertamenti eseguiti sul corpo della vittima. Infatti sono stati esaminati il medico legale e tre militari del Ris.

Nella scorsa udienza, hanno discusso anche le parti civili costituite. L’avvocato Dario Pastore – che assiste la famiglia Salamone ormai da dieci anni – ha condiviso la richiesta della Pg. E dunque ha chiesto alla Corte di confermare l’ergastolo a Mancuso. L’arringa della difesa, costituita dagli avvocati Rosario Pennisi e Salvo Burzillà, è programmata per il prossimo 1 marzo.