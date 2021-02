Boscaglia: “Lucarelli ha detto che avremmo meritato di più”

PALERMO – “Il giudizio della partita è positivo, da quel 2-0 sbagliato nasce lo scivolone di Crivello e il gol. Abbiamo fatto tutto noi oggi. Bisogna convincersi che siamo una buona squadra e che per giocare determinate partite dobbiamo sempre essere a mille e giocare al 100%. Non è facile, non abbiamo la bacchetta magica, dobbiamo però continuare a lavorare, consapevoli del fatto che oggi è stata un’occasione persa per quanto riguarda il risultato. Sono soddisfatto, ma non del tutto”. Lo dichiara Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, al termine della sfida contro la Ternana.

“Se avessimo fatto un buon risultato avevo detto che dovevamo dare continuità e non cambiava nulla, se non darci un po’ più di consapevolezza che io comunque ho già. Non abbiamo trovato la chiave – continua Boscaglia -, ci sono delle situazioni sulle quali dobbiamo lavorare un po’ di più. Lucarelli a fine partita ci ha fatto i complimenti e che meritavamo di più. Potevamo fare risultato pieno e questo mi rammarica, i ragazzi avrebbero meritato di portarla a casa”.

“Abbiamo anche cambiato e giochiamo con i tre, si deve avere un po’ di pazienza. Anche altre partite avrei voluto fare così. Non è facile non far fare azioni gol ad una squadra che in questo momento è a detta di tutti la più forte. È – continua il tecnico – un risultato che non ci appaga, ma ci fa capire che è la strada giusta. Mi aspetto anche di più da qualche giocatore che oggi non sta dando il 100% e dobbiamo essere noi dello staff a trovare la chiave giusta affinché si possano esprimere nel migliore dei modi”.

“La prima cosa che ho detto a Lucarelli è stata che è un paraculo (ride, ndr). Siamo grandi amici, so che ha grande rispetto nei miei confronti ed è una cosa reciproca. Paraculo non era per la difficoltà della partita, ma per altre cose che ho detto oggi a lui, scherzando naturalmente”.

“Accardi è stato male e l’abbiamo recuperato, ma ha preso un’altra botta nella stessa zona di prima. Ho chiesto io di innaffiare il campo un po’ di più rispetto al solito, la palla deve camminare tanto. Noi vogliamo giocare con palla a terra. Il fiuto del gol è innato, senti la porta quando sei lì e sei tranquillo. Su altri magari si deve lavorare, davanti la porta non sono molto disinvolti e gli si devono spiegare le situazioni. Su questo ci stiamo lavorando, arriverà. Comunque siamo anche stati fortunati, la palla è passata a due centimetri da Broh dopo la respinta del portiere e non l’ha ripresa”.