Controlli a tappeto dei carabinieri al Cep: raffica di multe

PALERMO – Oltre 500 persone e 250 autovetture, con 20 multe elevate per il mancato rispetto della normativa anti-Covid, in particolare riguardo agli spostamenti. L’importo complessivo supera gli 8000 euro; 38 sono invece le contestate violazioni al Codice della Strada. Inoltre sono stati controllati gli esercizi commerciali e quattro sono stati multati con 5400 euro. Per un locale è scattata la chiusura per cinque giorni.

E’ questo il bilancio dei controlli nel quartiere Cep di Palermo decisi nel corso del comitato per l’ordine e sicurezza in prefettura ed eseguiti dai carabinieri del comando provinciale dopo l’incendio dell’asilo comunale Peter Pan. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 300 grammi di hashish e marijuana e segnalati in prefettura decine di assuntori. Nel corso delle numerose perquisizioni effettuate hanno permesso di denunciare due persone per altri reati, fra cui la ricettazione ed il porto di armi od oggetti atti a offendere. (ANSA).