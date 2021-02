Crivello: “Dobbiamo stare zitti e pedalare”

CALCIO - SERIE C

PALERMO – “Devo rivedere il gol che hanno fatto, ma quello che ricordo è che c’è stata una spiazzata e mi è arrivata addosso. La palla è rimasta lì e ci hanno punito. C’è stata sfortuna”. Lo dichiara Roberto Crivello, difensore del Palermo, dopo la sfida pareggiata 1-1 contro la Ternana.

“Abbiamo fatto una grande partita per 60′, poi loro sono venuti furo e ci sta perché sono forti e in fiducia. C’è un po’ di sfortuna. Dobbiamo stare zitti, pedalare e cercare di non commettere errori”.

“Striscioni e critiche danno fastidio, ma capiamo i tifosi. Siamo tutti da criticare, dobbiamo dare di più. Il nostro problema è stata la continuità. Abbiamo fatto prestazioni come quella di oggi, ma non abbiamo avuto continuità. Il tempo delle chiacchiere è finito”.

“Quando ci sono partite di cartello diamo qualcosa in più e sbagliamo perché dovremmo giocare tutte le gare così. So e sappiamo che dobbiamo dare tutti di più perché la classifica in questo momento è inguardabile”.