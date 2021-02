Droga in casa e nell’auto: due uomini finiscono in manette

CATANIA – Due distinte operazioni, due arresti per droga.

I Carabinieri della Compagnia di Paternò supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato il 23enne Giuseppe Amore, del posto, perché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che avevano concentrato la loro attenzione sul giovane perché sospettato di rifornire di droga a giovani assuntori paternesi, hanno effettuato un prolungato servizio di osservazione della sua abitazione per verificare la fondatezza di quanto acquisito nel corso della loro attività info investigativa.

In tal modo, successivamente, hanno avuto modo di constatare l’arrivo di un giovane a bordo di uno scooter che, fermatosi dinnanzi l’ingresso e quindi repentinamente prelevato qualcosa dalle mani di Amore si era immediatamente dileguato per le vie circostanti.

Tanto è bastato ai militari per decidere di passare all’azione e comunicare allo stupito Amore, che mai si sarebbe aspettato tale “sgradita” visita, la loro intenzione di effettuare un’immediata perquisizione.

Attività che, ben presto, ha portato i suoi frutti dando così corpo alle ipotesi consentendo loro di rinvenire in vari nascondigli 36 dosi di marijuana già incartate, il relativo materiale di confezionamento per la vendita della droga al cliente, nonché ulteriori e complessivi 110 grammi circa di canapa indiana già essiccata ed un bilancino di precisione.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Ad Acireale

I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, nella frazione Pozzillo di Acireale, hanno arrestato un 20enne acese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un servizio per il controllo del territorio in via Carammone i militari hanno imposto l’alt al guidatore di una FIAT 500X ma, proprio mentre erano intenti alla verificarne i documenti per l’identificazione, non hanno potuto fare a meno di notare l’evidente ed immotivata ansia che aveva repentinamente assalito il giovane.

Non hanno così lasciato nulla al caso i militari che, pertanto, hanno sottoposto quest’ultimo ad un’accurata perquisizione personale il cui esito ha dato loro ragione poiché, nascosti all’interno dell’abitacolo, hanno rinvenuto 50 grammi di marijuana e 40 euro ritenuti proventi dello spaccio.

La conseguente perquisizione domiciliare inoltre, effettuata presso l’abitazione acese del giovane, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire ancora altri 5 grammi di hashish e la somma di 740 euro, anch’essa ritenuta ricavo dell’attività di spaccio di droga.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.