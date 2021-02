Festa in casa nonostante fosse ai domiciliari: denunciato

PALERMO – Ai domiciliari con l’accusa di spaccio di droga stava festeggiando il compleanno del padre insieme ad altri 8 amici. Lo hanno scoperto i carabinieri nel corso dei controlli eseguiti in casa di G.A. di 18 anni a Borgo Molara a Palermo. Al giovane, e ai suoi ospiti sono state elevate multe per 3.600 euro per la violazione delle norme riguardanti il contenimento della pandemia da Covid-19. G.A., inoltre, avendo disatteso il divieto di ricevere estranei al nucleo familiare, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per valutare il possibile aggravamento della misura cautelare. (ANSA).