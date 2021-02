L’Arcivescovo Gristina e il sindaco Pogliese stamattina al Garibaldi

CATANIA – Stamattina, presso il Salone Dusmet del presidio ospedaliero Garibaldi-Centro, l’Arcivescovo Metropolita di Catania, Mons. Gristina e il Sindaco della città etnea, Salvo Pogliese, hanno incontrato il personale sanitario attualmente impegnato nella lotta contro il Covid. Accompagnati dal direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Piazza Santa Maria di Gesù, Fabrizio De Nicola, le autorità cittadine hanno avuto modo di incontrare il personale in servizio attraverso uno specifico collegamento in streaming, che nulla comunque ha sottratto al momento di raccoglimento in onore di Sant’Agata.

“Avremmo voluto festeggiare i giorni delle festività agatine in maniera diversa, – ha detto il manager dell’Arnas Garibaldi – ma sono sicuro che nel cuore di ogni singolo catanese non mancheranno i dovuti momenti di intima introspezione. Ringraziamo, dunque, l’Arcivescovo e il Sindaco per la sensibilità e la vicinanza ai pazienti e ai nostri professionisti, che tanto hanno dato e tantissimo stanno dando per combattere questa difficile malattia. Siamo sicuri che la prossima edizione della Festa sarà diversa”.

A conclusione dell’incontro, l’Arcivescovo ha invitato tutti i sanitari collegati alla preghiera, esibendo in primo piano la tradizionale reliquia della Santa Patrona catanese.

