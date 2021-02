Lega, vertice a Palermo: maggiore autonomia sui territori

Questa mattina a Palermo, presso i locali del gruppo Lega dell’Assemblea Regionale Siciliana, si sono riuniti il segretario regionale della Lega Nino Minardo, il capogruppo all’Ars e commissario provinciale per Messina Antonio Catalfamo e il commissario provinciale per Palermo Vincenzo Figuccia.

A margine dell’incontro è stata condivisa l’esigenza di una maggiore autonomia organizzativa sui territori con il fine di valorizzarne le specificità e i profili di responsabilità politica in vista di una nuova e più incisiva strategia per le imminenti elezioni amministrative dell’Isola.

Lo stesso Minardo ha ribadito l’importanza di un nuovo patto con i territori all’insegna del rapporto fiduciario tra deputati, organismi territoriali non solo politici e coordinamenti provinciali e cittadini.

“Si è rivelata una mattinata proficua – dichiara l’On. Minardo – sono certo che con tutti i commissari provinciali svolgeremo un’azione di rinnovata partecipazione politica mettendo al centro i territori e le loro esigenze.”

Seguirà quindi nei prossimi giorni un incontro da remoto con tutti i commissari provinciali per ridare nuovo slancio al programma della Lega sui singoli territori per coordinare le strategie in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Lo si legge in un comunicato.