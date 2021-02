Licata, Campanella: “Con l’ACR Messina servirà carattere”

LICATA – “Andiamo là per fare risultato, forse è l’avversario più giusto per ribaltare un periodo negativo”. Così il tecnico del Licata, Giovanni Campanella, in vista della prossima sfida contro l’ACR Messina. “Il Messina è forte, lo rispettiamo, ma se vogliamo fare risultato dobbiamo fare noi la partita – ha concluso Campanella -. Occorrerà carattere, grinta ma soprattutto fame che è mancata nelle ultime uscite”.