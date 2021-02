Lucarelli: “Soddisfatto del risultato”

PALERMO – La Ternana dopo il pareggio per 1-1 in casa del Palermo allunga ancora la propria striscia di imbattibilità. Al termine della sfida contro i rosanero il tecnico delle Fere Cristiano Lucarelli parla così:

“Soddisfatto del risultato e dell’ultima mezz’ora, ma dobbiamo correggere delle cose. Oggi abbiamo dimostrato che se non siamo al massimo, rischiamo la pelle ogni domenica. Lo dimostra l’inizio dove abbiamo subito il furore agonistico del Palermo e non riuscivamo a reagire. Nei primi 60 minuti c’era molto della partita contro la Paganese, non era una finta preoccupazione. Oggi siamo ripartiti da come avevamo finiti, ma nell’ultima mezz’ora abbiamo recuperato e avuto diverse occasione per vincere. Sono comunque soddisfatto perché se avessimo preso il secondo gol si sarebbe complicato tutto e il Palermo ha avuto delle occasioni”.

“Nell’ultima mezz’ora un passo avanti rispetto alla Paganese perché la squadra ha cercato di recuperare e vincere la partita. Sappiamo benissimo che c’è l’avversario, il Palermo ha 6-7 giocatori che lo scorso anno erano titolari in B. Il Palermo se non avesse avuto i problemi di Covid sarebbe con noi e il Bari. Conosco i giocatori di queste categorie e conosco le difficoltà che c’erano. Questa gara e ha confermato le mie preoccupazioni”.