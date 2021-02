Parla il segretario della Lega in Sicilia

PALERMO – “L’ultimo atto del teatrino della politica dell’ex maggioranza ha rivelato agli italiani l’autentica natura dello spettacolo: era una farsa”. Lo dichiara il deputato Nino Minardo, segretario regionale Lega Sicilia. “Purtroppo i cittadini stanno ancora lottando contro la pandemia e le sue dolorose conseguenze e questa farsa non la meritavano; men che meno vi dovevano assistere i siciliani ancora più stremati dalla crisi economica generata da un anno di restrizioni. In stretto contatto con il nostro leader Matteo Salvini, da stamattina sono impegnato a delineare il quadro delle emergenze specifiche della nostra Regione da inserire nel progetto complessivo che la Lega e tutto il centrodestra porteranno avanti nelle prossime settimane per l’Italia”, aggiunge.

“Perché è ovvio che la soluzione più giusta è che si debba andare rapidamente a votare, ma nel lasso di tempo che ci separa dalle urne è indispensabile individuare e approvate nuovi e indifferibili provvedimenti di ristoro e rilancio per cittadini e imprese. Vuoti di potere, ‘affari correnti’ o un governo tecnico dilatato nel tempo non sono tollerabili. – dice – Il tempo è scaduto, la farsa è finita, vadano a casa tutti quelli che hanno sostenuto Conte; servono aria nuova, idee nuove, provvedimenti nuovi e mirati per ridare speranza e dignità a 5 milioni di siciliani e a 60 milioni di italiani”.

(ANSA).