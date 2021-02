Sequestrata una discarica abusiva di rifiuti pericolosi

CORLEONE – I finanzieri della Tenenza di Corleone hanno sequestrato una discarica abusiva di rifiuti pericolosi. Le Fiamme Gialle nel corso di alcuni controlli hanno la hanno individuata in un appezzamento di terreno. Sono stati trovati 250 chili di serbatoi e lastre di eternit non integre, mille chili di sfabbricidi, pneumatici, scarti plastici, scarti metallici, bottiglie di vetro per un totale complessivo di circa 2.000 chili, conferiti illegalmente da qualcuno che ancora deve essere identificato. Il comune di Corleone dovrà adesso bonificare l’area. (ANSA).