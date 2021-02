Trapani, Tranchida: “Tutto sul bando per assegnazione titolo”

TRAPANI – “De Picciotto è un imprenditore come altri che ha interesse a investire nel Trapani, ma al momento ho in ufficio 5/6 richieste di altrettanti imprenditori che sono interessati alla rinascita del club: ho detto a tutti che li voglio incontrare per cercare di trovare un equilibrio tra di loro”. A dirlo è Giacomo Tranchida, sindaco della città di Trapani. Il primo cittadino trapanese, intervistato da “Trapanisi”, ha poi proseguito: “Penso ad una società partecipata che permette a questo club di tornare al livello che merita. Tante teste e tanti portafogli che si mettano insieme è il mio obiettivo. Se questi signori non troveranno un accordo tra di loro, farò il bando che chiederà dei requisiti rigidi e una fidejussione che assicuri continuità al progetto – ha concluso Tranchida -. Entro una settimana saprete”.