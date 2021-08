Lotta senza quartiere ai posteggiatori abusivi: controlli a tappeto

CATANIA – Lotta senza quartiere ai posteggiatori abusivi. L’incessante e determinata azione della Polizia di Stato contro i parcheggiatori abusivi, oltre ad avere importanti risvolti sul piano della legalità, ha contribuito a risvegliare le coscienze dei cittadini onesti. Oltre a segnalare la presenza di tali individui tramite l’app “ YouPol”, infatti c’è anche chi, consapevole del fatto che la sua istanza non sarebbe passata inosservata, ha deciso di presentare un formale e dettagliato esposto nei confronti di un parcheggiatore abusivo dai modi particolarmente arroganti.

La risposta da parte della Questura di Catania non ha tardato ad arrivare e si è tradotta in una preliminare attività info-investigativa della Squadra Mobile, tesa a verificare l’eventuale calibro criminale di tale individuo, identificato per il catanese C.M. classe 1970, e in una sanzione da parte delle Volanti che sono intervenute in Piazza Falcone, luogo dove l’uomo aveva posto in essere la sua illecita attività.

Inoltre, a seguito di una mappatura della città diretta ad individuare, stanare e reprimere definitivamente questa piaga sociale, sono stati sanzionati 16 parcheggiatori abusivi, alcuni dei quali anche per violazione del DACUR, il Divieto d’Accesso alle aree Urbane emanato dal Questore di Catania nei confronti degli irriducibili, i quali, alla luce dei risvolti giudiziari, vedranno concretamente applicati ulteriori provvedimenti penali.