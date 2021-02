Acireale, Pagana: “Grande reazione del gruppo”

"Classifica? Non è ottima ma neanche deficitaria. Vogliamo arrivare più in alto possibile e l'unica ricetta che conosco è il lavoro"

ACIREALE – “Venivamo da un mese delicato per tante vicissitudini e problemi ma ho visto una grande reazione del gruppo”. Soddisfatto Peppe Pagana, tecnico dell’Acireale, dopo il successo ottenuto per 2-1 in rimonta contro il Santa Maria. Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore della compagine scese ha poi proseguito: “Classifica? Non è ottima ma neanche deficitaria. Vogliamo arrivare più in alto possibile e l’unica ricetta che conosco è il lavoro. Sparacello? Lo ringrazio perché è un ragazzo eccezionale. Pozzebon? Ha dimostrato già domenica di essere un calciatore importante, ci può dare una grossa mano”, ha concluso Pagana.