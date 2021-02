L'arrivo è previsto per domani. Come saranno distribuite le fiale in tutta l'Isola.

PALERMO– Lo ha annunciato l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, nel corso della diretta in cui ha fatto il punto sulle prenotazioni per gli over ottanta e sulle dosi: domani, martedì 9 febbraio, in Sicilia, sarà il giorno del vaccino AstraZeneca. “Domani – ha detto Razza – arriverà il vaccino AstraZeneca che è riservato, per ora, a una popolazione di età inferiore ai cinquantacinque anni e ad alcune categorie rappresentative, come coloro che svolgono servizi essenziali e gli insegnanti”. E’ prevista una riunione con le regioni per non partire in ordine sparso. Nel frattempo continueranno gli approvvigionamenti di Pfizer e Moderna.

Ventimila dosi di vaccino

Dunque – come conferma Poste Italiane – il corriere espresso SDA, i cui mezzi saranno scortati dai carabinieri, consegnerà in Sicilia 20mila dosi del vaccino anti Covid di Astra-Zeneca destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (4.000 dosi), Milazzo (3.000), Palermo (4.000), Erice Casa Santa (2.500), Siracusa (2.000), Ragusa (1.500), Agrigento (1.500), Caltanissetta (1.000) ed Enna (1.000).

Il boom delle prenotazioni

“Oggi – ha detto anche l’assessore Razza, tornando alla registrazione per il vaccino – si è iniziato con la registrazione degli over ottanta. E’ stata una bella giornata di lancio, per cui faccio i complimenti anche a Poste Italiane: più di 40mila persone hanno potuto prenotare la vaccinazione. Un risultato che ci fa ben sperare, sia come efficienza che come volontà di fare il vaccino”.

Il bollettino di oggi

Sono 478 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 22.446 tamponi processati, con una incidenza di poco sopra il 2,1%. La regione è sesta nel numero di nuovi contagi. Le vittime sono 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.704. Il numero degli attualmente positivi è 38.932, con un decremento di 77 casi rispetto a ieri. I guariti sono 533. Negli ospedali continuano a scendere i ricoveri che adesso sono 1.373, 3 in meno rispetto a ieri; ma aumentano quelli in terapia intensiva che sono 181, tre in più rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 137 casi, Catania 107, Messina 117, Trapani 21, Siracusa 55, Ragusa 13, Caltanissetta 18, Agrigento 6, Enna 4.