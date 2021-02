Avellino-Palermo, Braglia: “Ottenuta vittoria importante”

AVELLINO – “Questa vittoria ci dà una continuità importante. Al di là del gol fortunoso, la gara è stata equilibrata. Loro hanno pressato i primi 20 minuti, poi abbiamo tenuto noi il pallino del gioco. Dopo il gol non siamo stati bravi a chiuderla e rischiavamo di buttare all’aria tutto”. Così Piero Braglia, allenatore dell’Avellino, dopo il successo per 1-0 ottenuto in casa contro il Palermo. Il tecnico dei campani ha poi proseguito: “Abbiamo dovuto passare a 4 perché loro ci mettevano in difficoltà. La partita è stata belle ed equilibrata, abbiamo vinto con un gol fortunoso e va bene, però un pochino più di loro abbiamo creato”, ha concluso Braglia.