Avellino-Palermo, Rizzo: “Che emozione giocare contro i rosa”

AVELLINO – “E’ sempre un’emozione per me da palermitano giocare contro il Palermo. Sono contento per Gigi, è stato un gol fortunoso ma importante”. A dirlo è Agostino Rizzo, ex capitano del Palermo Primavera e attuale calciatore dell’Avellino, dopo il successo ottenuto dai campani per 1-0 contro i rosanero di Roberto Boscaglia. Intervistato da Prima Tivvù, il classe 1999 ha poi proseguito: “La partita è stata equilibrata, controllata bene da entrambe, solo un episodio simile poteva sbloccarla. Abbiamo accorciato sul Bari, anche se non guardiamo la classifica perché il campionato è ancora lungo”, ha concluso Rizzo.