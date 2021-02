Decentramento, Comune in ritardo e arriva il commissario

PALERMO – La Regione commissaria ancora una volta il comune di Palermo. L’assessorato alle Autonomie locali ha infatti deciso di sostituirsi a Palazzo delle Aquile per modificare il regolamento sul decentramento, previsto da una legge del 2015 ma rimasto lettera morta. La Regione aveva già sollecitato il capoluogo a maggio del 2020 e il Comune aveva assicurato di aver messo la proposta all’ordine del giorno, ma al secondo sollecito non è seguito alcunché. Da qui il provvedimento firmato dall’assessore Marco Zambuto di nomina del commissario.

“L’arrivo del commissario è una sconfitta per tutta l’amministrazione – dichiara il presidente della Quarta circoscrizione Silvio Moncada – Abbiamo più volte sollecitato il trasferimento dei poteri così come prevede la legge, ma né la giunta né l’organo consiliare si sono adoperati per concedere quello che, oltre a spettarci per legge, è divenuto una necessità per un’amministrazione più efficiente”.

“Le circoscrizioni nell’immaginario collettivo – prosegue Moncada – sono un vero e proprio punto di riferimento dei cittadini, cerchiamo ogni giorno e a mani nude di soddisfare le migliaia di legittime richieste della cittadinanza, molto spesso senza avere strumenti adeguati. Lo facciamo con spirito di servizio e senso di abnegazione, ma adesso pretendiamo ciò che ci spetta per lavorare ancora di più al fianco dell’amministrazione attiva, senza contrapposizione ma con proficua collaborazione. Lo chiederemo a gran voce, come lo chiedono da tempo i cittadini”.