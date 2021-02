Draghi lavora a squadra e programma, Conte: “Non entro nel governo”

Un giorno e mezzo di stacco nella casa in Umbria e poi Mario Draghi – già in viaggio per Roma – riprenderà le consultazioni. L’obiettivo è far incastrare tutti i tasselli di una nuova allargatissima maggioranza, salire al Quirinale e sciogliere la riserva, per giurare entro venerdì 12. “Non c’è dubbio che è una novità: Salvini ha dato ragione al Pd, non ci siamo scostati noi. Si apre una fase nuova”, dice Nicola Zingaretti. Giuseppe Conte chiarisce che non entrerà nell’esecutivo, ma definisce Draghi “interlocutore da prendere in seria considerazione”, e disegna per i cinquestelle un ruolo da “ago della bilancia”, anche in contrapposizione alla Lega. Meloni ribadisce il no di FdI, Tajani la incalza: “Faccia un passo in più”. (ANSA)