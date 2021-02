Draghi, si allarga il fronte del sì: obiettivo giurare venerdì

ROMA – Oggi e domani il secondo giro di consultazioni di Draghi, con l’obiettivo di far quadrare una nuova maggioranza allargata e giurare entro venerdì. Conte apre intanto al premier incaricato definendolo un interlocutore serio, ma afferma di non voler entrare nella squadra di governo. Fdi assicura i suoi voti ai provvedimenti che riterrà giusti. Zingaretti blinda l’esecutivo Draghi e apre al congresso del Pd.

Il premier uscente Giuseppe Conte ha parlato in un’assemblea congiunta dei gruppi M5S. L’ex premier avrebbe fatto un’apertura all’esecutivo di Mario Draghi. “Non è il momento dell’auto-isolamento, non possiamo trascurare il bene del Paese”, spiega Conte che, tuttavia, sottolinea di “non volere” entrare nell’esecutivo”. Noi abbiamo una grande responsabilità verso il paese ma non dimentichiamo chi collabora lealmente e chi lo fa in modo irresponsabile: sappiamo chi ci ha voltato le spalle ed ora cerca di entrare per lucrare qualche vantaggio. Si cercherà di porre condizioni tali che alcuni soggetti non potranno più rimanere al tavolo. Ma noi, invece, al tavolo dobbiamo rimanere perché dobbiamo dare una prospettiva al paese e altre soluzioni diverse ora non ci sono”.

Al presidente Mattarella, Draghi potrebbe riferire mercoledì 10 o Addirittura la sera prima, dopo i colloqui con i partiti. Nella migliore delle scalette, il successore di Giuseppe Conte e la sua squadra potrebbero giurare entro venerdì 12.