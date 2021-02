È morto don Zammuto, il salesiano padre di generazioni di studenti

A marzo avrebbe compiuto 99 anni. Ma se n’è andato prima, in punta di piedi. Don Giuseppe Zammuto è stato per lunghi anni un autentico faro per generazioni di allievi salesiani. Il Don Bosco Ranchibile ha dato l’annuncio della morte questa mattina del “santo sacerdote, confessore apprezzato, pastore e guida di tante anime, per anni docente nel nostro Istituto, formatore di intere generazioni di salesiani di Sicilia”.

Colto, profondo, umanissimo e paterno, don Zammuto per una vita è stato un punto di riferimento dei giovani. Non era solo un preparato insegnante di latino e greco ma un padre spirituale a cui tanti chiedevano consiglio. “Ci lascia un’anima bella…certamente già contempla l’Amore e vive in Dio! Vi chiediamo una preghiera per la nostra Comunità, ancora provata da immenso dolore. Ci consola la certezza che Don Zammuto sta già intercedendo per noi, per la nostra missione educativa e per i nostri ragazzi”, si legge sulla pagina Facebook dell’istituto salesiano.