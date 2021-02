FC Messina, Carbonaro: “Felice per il gol vittoria”

MESSINA – “Sono contento di essermi sbloccato proprio oggi, perché il mio gol ha portato tre punti alla squadra. Aver unito le due cose è quanto di più bello potesse accadere”. Così Paolo Carbonaro, attaccante dell’FC Messina, al termine del match vinto per 1-0 contro il Paternò. Il centravanti palermitano ha realizzato il gol decisivo: “Sono contento perché ho avuto tanti problemi e certe volte si parla tanto, ma non si capisce che ci sono anche difficoltà fisiche – ha detto Carbonaro -. Io sono sempre stato tranquillo e per questo devo ringraziare i compagni, il presidente e molte persone che sono vicine a questa società che a livello umano mi hanno sempre aiutato. Per carattere certe volte mi responsabilizzo troppo, quindi sono veramente contento per questo pomeriggio e soprattutto e perché siamo lì e stiamo lottando per il nostro obiettivo. Abbiamo dimostrato che siamo dentro il campionato e siamo vivi”.

“Questo è un campionato difficile ed equilibrato, ogni domenica si vedono risultati strani e bisogna restare concentrati per farsi trovare pronti nei momenti topici della stagione – ha concluso Carbonaro -. Spero solo che adesso troveremo continuità, perché possiamo allenarci quanto vogliamo, ma il ritmo partita si acquisisce solo giocando”.