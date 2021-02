CALCIO - SERIE C

Il primo rinvio arrivò per impraticabilità del campo

Cambia data di recupero il match tra Paganese e Catania.

La sfida era programmata per lo scorso 24 gennaio, poi rinviata a causa dell’impraticabilità del campo. La data individuata dalla Lega Pro per far disputare il match era quella di mercoledì 10 febbraio, ma questa cambia ancora.

La Lega Pro, infatti, ha annunciato che la sfida verrà disputata il prossimo 24 febbraio alle ore 14.30.