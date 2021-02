Stasera in tv torna ‘Presa Diretta’

PALERMO – Cosa c’è stasera in tv? Per questo secondo lunedì di febbraio ci aspetta una serata ricca di programmazione tra entusiasmanti film e telefilm. Non mancheranno show televisivi, programmi di attualità e di intrattenimento.

Su RAI 1, alle 21.30, verrà trasmesso il terzo episodio del telefilm “Il commissario Ricciardi”. Un nuovo caso di omicidio deve essere risolto. Si tratta della duchessa di Camparino, una bella donna ma al tempo stesso molto chiacchierata in città. Nel frattempo, Ricciardi ed Enrica sembrano avvicinarsi ma l’arrivo di Livia a Napoli sconvolgerà il loro equilibrio. Livia, infatti, cercherà di conquistare il cuore di Ricciardi.

Su RAI 2, alle 21.20, verranno trasmessi il ventitreesimo e il ventiquattresimo episodio del telefilm “N.C.I.S.”. Nel primo episodio, il team di N.C.I.S. indaga sull’omicidio di un sergente. Gibbs, dopo aver abbandonato la sua squadra durante le indagini, richiede l’aiuto della dottoressa Grace. Nel secondo episodio, l’ex agende dell’FBI Fornell supplica Gibbs di fare tutto ciò che occorre per abbattere gli spacciatori a seguito del ricovero per overdose di sua figlia Emily.

Su RAI 3, alle 21.15, verrà trasmesso il programma culturale “Presa Diretta – Il disboscamento”, condotto da Riccardo Iacona. Nella puntata di questa sera si affronterà la cosiddetta “guerra all’Amazzonia, un viaggio che attraversa il Brasile per raccontare come gli incendi, il sistematico disboscamento e lo smantellamento della polizia ambientale stiano vincendo la partita contro l’Amazzonia. “Presa Diretta” ha cercato di seguire, attraverso le inchieste, gli arresti per incendio doloso della polizia ambientale e ha filmato i guardiani della foresta che hanno deciso di agire per difendere le loro terre. “Presa Diretta” si presenta come un programma di approfondimento che ci permette di riflettere su questioni attuali di non poca rilevanza.

Su RETE 4, alle 21.25, verrà trasmessa la ventiquattresima puntata del programma di approfondimento “Quarta Repubblica”. Il conduttore Nicola Porro affronterà questioni politiche e giudiziarie attraverso la costruzione di dibattici con i protagonisti dell’attualità politica italiana.

Su CANALE 5, alle 21.45, verrà trasmesso un nuovo appuntamento del gioco “Grande Fratello Vip”. Al centro di ogni puntata verranno messe in luce le dinamiche del gioco attraverso il racconto delle vicende avvenute in settimana. Non mancheranno racconti di storie dei protagonisti della casa più spiata d’Italia. Conduce Alfonso Signorini.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso il film d’azione “Transporter – Extreme”. Frank Martin è un trasportatore con il compito di condurre a scuola il figlio di un pezzo grosso della squadra antidroga di Miami. Le cose per Frank vanno bene, ma un giorno il bambino viene rapito da una squadra di terroristi in possesso di un virus mortale da utilizzare contro il bambino e contro suo padre. Frank dovrà cercare di organizzare un piano per salvare il bambino.

Su RAI 4, alle 21.20, verrà trasmesso un film horror intitolato “The Nest – Il nido”. In una residenza isolata circondata dai boschi vive un bambino, Samuel, insieme alla mamma Elena. Il nido di protezione in cui vive Samuel lascerà il posto a un insieme di eventi che renderanno inquieta e angosciante la quotidianità del bambino.