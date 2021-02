Accardi: “Con Zamparini vero calcio a Palermo”

"15 milioni per la cessione del Palermo? Se pagano un milione la proprietà dovrebbe dire grazie e andare via"

Il Palermo potrebbe presto passare di mano. Il presidente Dario Mirri ha dato mandato alla società Pricewaters Cooper di trovare qualcuno interessato ad acquisire il club rosanero.

Di questa possibile cessione ha parlato il procuratore Beppe Accardi, da sempre scettico sull’attuale dirigenza del Palermo. “Era già tutto scritto a suo tempo. Si sapeva che sarebbe finita così. Ma sento parlare di una valutazione di quindici milioni per vendere…. se pagano un milione in Serie C – dichiara il procuratore a “TMW” – la proprietà dovrebbe dire grazie e andare via. Lo Spezia in A è stato venduto circa 20 milioni, una squadra di C non può valerne 15”.

Accardi, quando il Palermo era ancora di Zamparini, trattò il passaggio delle quote a York Capital e oggi non ci riproverebbe: “Ho scoperto che a Palermo i problemi sono più politici che sportivi. Meglio lasciar perdere. E mi dispiace. Invece a Catania si è presentato Tacopina e stanno mettendo a posto le cose. A Palermo è tutto più complicato. Si parla tanto di una proprietà con valori come l’appartenenza, ma ricordiamoci che lato del cuore c’è sempre il portafoglio e oggi è tutto più evidente”.

Accardi in chiusura parla anche del vecchio Palermo: “Con il fallimento del Palermo ci ho rimesso tanti soldi. Ma se sono intellettualmente onesto dico che il calcio vero la mia città lo ha visto con Zamparini. Inutile nascondere la verità, quei tempi sono da rimpiangere. La storia quando la vivi non mente mai”.

LEGGI ANCHE: Mirri: “Voglio un club forte, con o senza di me”