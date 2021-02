Catania, Silvestri: “La nostra forza è il gruppo”

CALCIO - SERIE C

CATANIA – “Nel precampionato il Catania era considerato una delle possibili sorprese. Il mister e la società sono stati bavi a plasmare una squadra che può lottare in un girone come questo”. Ad affermarlo è Tommaso Silvestri, difensore del Catania, commentando l’attuale momento della squadra rossazzurra. Intervistato da La Sicilia, Silvestri ha poi proseguito: “La forza del Catania è il gruppo, i giocatori vogliono e devono continuare a stupire. Dal mercato è arrivata gente come Russotto e Golfo. Inoltre abbiamo recuperato Piccolo. Sono tutti giocatori che innalzano il livello tecnico negli ultimi trenta metri – ha concluso il difensore della formazione etnea -. Siamo una squadra che cerca sempre di proporre gioco. Il mister e la società hanno aggiunto qualità”.