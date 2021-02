Consiglio, Dario Grasso nuovo capogruppo di Forza Italia

CATANIA – Al consiglio comunale di Catania il nuovo Capogruppo sarà il consigliere Dario Grasso. Una scelta condivisa dall’intero gruppo e dal coordinatore provinciale Marco Falcone ed accolta con entusiasmo dal nuovo Capogruppo. Sono felice di ricoprire tale ruolo che cercherò disvolgere con serietà e responsabilità dopo l’ottimo lavoro svolto dal collega Petralia. Il nostro è un gruppo aperto e dinamico, dove regna dialogo e condivisione. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere e delle responsabilità alle quali far fronte. Insieme ai colleghi Giusti e Petralia andremo avanti cercando, come sempre, di mettere in campo il massimo impegno per il bene della nostra città.