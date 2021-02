La Lega verso il sì al piano Recovery dell’Ue: FdI pensa all’astensione

Dopo l'apertura a Draghi, il Carroccio potrebbe approvare il Regolamento del Recovery, in votazione oggi al Parlamento Ue

La Lega a un passo da una svolta storica a favore dell’Europa: dopo l’apertura al governo Draghi, potrebbe approvare a sorpresa il Regolamento del Recovery Fund, in votazione stasera al Parlamento europeo. La scelta definitiva verrà presa solo dopo aver incontrato nel pomeriggio il Presidente incaricato. Pressing di Fi alla Lega verso il sì mentre Fdi annuncia che si asterrà. Il M5s invita tutti i partiti italiani a votare a favore. ‘Se attuato come pianificato, il Next Generation EU può rafforzare la crescita anche a partire da quest’anno’, ha detto la presidente della Bce Lagarde, parlando al Parlamento Ue.