Licata, Maltese: “Orgoglioso dei miei compagni di squadra”

LICATA – “Dopo il risultato positivo di mercoledì, volevamo confermarci. Eravamo consapevoli che sarebbe stata anche più dura a livello mentale perché avevamo di fronte una squadra che lotta nelle zone basse e per di più in casa”. Così il difensore del Licata, Totò Maltese dopo il successo ottenuto contro il Sant’Agata. Il capitano gialloblù, tramite il suo profilo Facebook, ha poi proseguito: “Sono orgoglioso di ogni uomo, di ogni compagno di squadra per quello che abbiamo messo in campo: voglia, grinta e serenità mentale, tutto questo ci ha permesso di portare i tre punti a casa – ha concluso Maltese -. Adesso riposiamoci e già testa alla prossima, con umiltà e sacrificio tutto è possibile”.