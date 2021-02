Maniero: “Contro il Palermo era difficile vincere”

L’Avellino, dopo la vittoria contro il Palermo, continua la propria scalata in classifica e adesso ha come obiettivo quello di raggiungere il Bari al secondo posto.

Riccardo Maniero, attaccante dei campani, intervenuto ai microfoni di “Prima Tivvù”, ha parlato della vittoria ottenuta contro i rosanero e della rincorsa in classifica: “Ad Avellino mi sento davvero a casa, sto bene e sono contento. Gol di Silvestri contro il Palermo? Me ne sono accorto subito, guardavo la palla che, per fortuna, è entrata. È stata un colpo clamoroso, ma va bene così. Non era per niente facile vincere, ma è andata in questo modo fortunatamente. È stata una partita durissima, bloccata e siamo stati anche fortunati. Non ho segnato ma l’importante era prendere i 3 punti”.

“Quello con il Bari – continua Maniero – sarà un testa a testa importante. Bari, come Avellino, è una piazza ambiziosa con voglia di riscatto e che cerca di risalire la china. Noi siamo sul pezzo e vogliamo approfittare di qualsiasi altro passo falso”.

