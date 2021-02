Marina di Ragusa, Utro: “Con ACR Messina pari meritato”

RAGUSA – “Nel primo tempo non meritavamo un passivo così pesante, affrontavamo la capolista, una squadra di spessore. Abbiamo avuto cuore, geometria e intensità, meritavamo il pari”. Così Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa, dopo il pareggio rocambolesco per 3-3 contro l’ACR Messina. “Siamo stati uomini nelle difficoltà, c’è lealtà e fiducia nel nostro gruppo. Agudiak? Un professionista, non c’è bisogno di parlarci, ci capiamo al volo”, ha concluso Utro.