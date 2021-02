Musumeci: “L’ex Civico di Enna sia centro direzionale della Regione”

ENNA – Fare dell’ex ospedale civico “Umberto primo” di Enna il Centro direzionale della Regione Siciliana. Questo l’obiettivo del governo regionale per il quale il presidente Nello Musumeci ha voluto compiere un sopralluogo nel dismesso nosocomio. Lo dice la Regione siciliana. Accompagnato dall’assessore regionale per la Salute Ruggero Razza, il presidente è stato ricevuto dal direttore dell’Asp Francesco Iudica e dai dirigenti sanitario e tecnico. La struttura potrebbe ospitare alcune centinaia di dipendenti e porre così fine all’inevitabile degrado in una area di particolare interesse urbanistico. Obiettivo del presidente e dell’assessore è quello di disporre il progetto esecutivo affinché, entro l’estate, si possano affidare i lavori di ristrutturazione. Al termine del sopralluogo, il presidente Musumeci si è recato in visita all’Ispettorato del lavoro e all’Ufficio provinciale del lavoro. L’assessore Razza ha voluto salutare gli operatori del Centro vaccini di Enna. (ANSA).