Prenotazioni over 80, siamo oltre la soglia dei 50mila

A che punto è la prenotazione degli over 80 in Sicilia.

PALERMO- L’ultimo dato dice che prosegue bene la prenotazione del vaccino anti Covid per gli over ottanta in Sicilia. Siamo oltre le cinquantamila prenotazioni – sono numeri di stamattina – e confermano che la via telematica, attraverso la piattaforma, è stata quella prescelta con oltre il 95 per cento della percentuale dei contatti.

Meglio la procedura web

Anche il call center funziona a pieno ritmo, secondo quanto risulta, una volta superato il picco di richieste di ieri. Bisogna ricordare che, essendo necessari diversi passaggi, i tempi di elaborazione con la classica telefonata sono più lunghi. Il consiglio, dunque, è quello di usare il più possibile la procedura web e di ricorrere al telefono soltanto in casi sporadici.

Ieri il boom delle prenotazioni

Ieri, c’è stato in poche ore il boom delle prenotazioni, come spiegato dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza: “Si è iniziato con la registrazione degli over ottanta. E’ stata una bella giornata di lancio, per cui faccio i complimenti anche a Poste Italiane: più di 40mila persone hanno potuto prenotare la vaccinazione. Un risultato che ci fa ben sperare, sia come efficienza che come volontà di fare il vaccino”.