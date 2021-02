Stasera in Tv il derby d’Italia

Semifinale di Coppa Italia: l'Inter in casa della Juventus.

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il pubblico potrà scegliere tra una molteplicità di programmi televisivi come l’appuntamento calcistico della Coppa Italia, film romantici e drammatici, commedie, giochi e programmi di approfondimento. Torna, con un nuovo appuntamento in prima serata, “Daydreamer – Le ali del sogno”.

RAI 1, alle 20.45, trasmetterà la semifinale di ritorno della Coppa Italia che vedrà protagonista la squadra della Juventus contro la squadra dell’Inter.

RAI 2, alle 21.25, trasmetterà il quarto appuntamento del gioco “Stasera tutto è possibile”. Il conduttore Stefano De Martino farà divertire il suo pubblico con una molteplicità di prove divertenti, svolte da vari ospiti del programma all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi.

RAI 3, alle 21.15, trasmetterà “Carta Bianca”, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. La conduttrice racconta temi di attualità e di politica, confrontandosi, in ogni puntata, con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4, alle 21.25, trasmetterà la diciannovesima puntata di “Fuori dal coro”, il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata di stasera, il conduttore metterà in luce l’analisi di Governo e dei suoi possibili scenari futuri. Ampio spazio verrà dedicato al tema del Covid-19 e delle vaccinazioni.

CANALE 5, alle 21.35, trasmetterà “Daydreamer – Le ali del sogno”, la soap opera turca con Demet Özdemir e Can Yaman. Al centro della puntata di questa sera ci sarà la tormentata storia d’amore tra Can e Sanem, tante nuove dinamiche, tanti colpi di scena e l’organizzazione di un matrimonio.

ITALIA UNO, alle 21.25, trasmetterà “Mamma, ho preso il morbillo”, la commedia con Alex D. Linz. Un bambino rimasto solo in casa, affetto da morbillo, si trova a svolgere una lotta con quattro ladri, spie industriali, a caccia di un microchip nascosto all’interno di una macchinina telecomandata.

TV8, alle 21.30, trasmetterà “Amore infedele”. Alice sta per sposarsi con Joe, un uomo affascinante, ricco e di successo, per il quale aveva una cotta al liceo. Le cose si complicheranno quando un altro uomo entra nella vita di Alice. Peccato che l’uomo in questione è il fidanzato della sua migliore amica.

RAI 5 (canale 23), alle 21.15, trasmetterà “Brothers”, un film drammatico con Natalie Portman. Quando Sam, marine pluridecorato, viene dato per disperso in Afghanistan, suo fratello minore Tommy inizia a occuparsi di sua moglie e delle sue figlie. Tommy cercherà di rimarginare il vuoto devastante lasciato da Sam, a seguito della sua scomparsa.