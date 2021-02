Sudafrica, sospesa la somministrazione dei vaccini AstraZeneca

I vaccini Oxford/AstraZeneca sono efficaci solo al 10% sui casi di contagio lieve o moderato relativi alla variante sudafricana del Covid. Lo si evince da studi preliminari, in attesa di validazione, condotti nello stesso Sudafrica, che intanto sospende AstraZeneca e somministrerà il vaccino della Johnson & Johnson o quello Pfizer. Londra invece rassicura, il vaccino AstraZeneca funziona. Al via un’indagine per la valutazione della prevalenza della variante inglese in Italia.