Biancavilla, Pidatella: “Serie D campionato complicato”

BIANCAVILLA – “Storicamente la serie D è un campionato complicato, ma in particolare quest’anno è molto equilibrato: sarà bagarre fino alla fine, sia per la testa della classifica che per la coda”. Così il tecnico del Biancavilla, Orazio Pidatella, intervenuto nel corso della trasmissione ‘Fuorigioco’. “A spuntarla sarà una tra ACR Messina, Fc Messina e Acireale: credo che in un campionato così equilibrato vincerà la società e la squadra che commetterà meno errori”, ha concluso Pidatella.