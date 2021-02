I morti nell’Unione europea a causa del Covid hanno superato quota 500.000. Finora ne sono stati registrati 501.531 (sui quasi 20.550.000 contagiati). Negli ultimi giorni pare che il trend migliori.

Le cifre

Nella settimana dal 3 al 9 febbraio sono stati registrati in media 103.250 nuovi casi di Covid-19 ogni giorno nei 27 Stati membri, ovvero il 16% in meno rispetto ai sette giorni precedenti. I decessi registrati in media ogni giorno sono stati 3.137 (-7%). La Svezia ha registrato un forte calo con 53 morti al giorno in media, il 34% in meno rispetto alla settimana precedente. In Germania sono stati 596 (-16%), in Italia 380 (-9%) e in Francia a 416 (-7%). La Spagna, invece, ha visto questo dato aumentare leggermente (465, + 8%).