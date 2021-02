Ok al terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni siciliani

PALERMO – Ok dell’Ars al terzo mandato per i sindaci dei Comuni con meno di cinquemila abitanti. La modifica è prevista da un emendamento presentato dal Partito democratico al ddl Enti locali, in discussione a Sala d’Ercole. “Una norma di buonsenso che riguarda 210 comuni siciliani in cui i cittadini possono rieleggere i sindaci che hanno ben operato”, dice il deputato e segretario regionale del Partito democratico, Anthony Barbagallo, primo firmatario dell’emendamento.