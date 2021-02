Prenotazioni senza requisiti: ecco cosa può essere successo

Nei giorni scorsi, in Sicilia, alcune persone hanno avuto accesso alla prenotazione dei vaccini, riservata, per il momento, agli over ottanta, pur non possedendo i requisiti. Una situazione che si è prodotta, telefonando al call center dedicato, non per via telematica. Ma cosa è successo davvero? Partiamo dalla nota congiunta di Poste italiane e della Regione.

Prenotazioni fuori target

“A seguito di approfondimenti tecnici, è stato disposto l’annullamento della prenotazione effettuata da cittadini che pur non rientrando nell’attuale target avevano inoltrato al sistema telematico la procedura di adesione alla campagna vaccinale anticovid. Per evitare il ripetersi di tale anomalia riconducibile prevalentemente alle sole prenotazioni mediante call center, il sistema ha provveduto a garantire l’accesso ai soli cittadini rientranti nell’attuale target della campagna di vaccinazione anticovid”. Questa la replica, una volta venuta a galla la vicenda.

‘Furbetti’? No…

In casi del genere è quasi un riflesso condizionato scagliare l’anatema contro i presunti furbetti: ecco, i soliti che tentano di scavalcare la fila, etc etc etc… A quanto risulta a LiveSicilia.it, pur non potendo escludere, in qualche caso, la consapevolezza di richiedere una prenotazione non dovuta, hanno telefonato anche i sofferenti, chi ha più patologie, i malati gravi, gli anziani che, per un pelo, non sono over ottanta. Parliamo di persone che vivono in una condizione di forte disagio e che, verosimilmente, confuse dal bombardamento di notizie sulle priorità vaccinali, hanno comunque chiamato e sono state inserite in calendario. Dall’altra parte sono state accolte da una voce amica che ha mostrato di prendere in carico il racconto di una pena e della relativa angoscia.

Cosa è successo

Sulla meccanica dei fatti non ci sono, come detto, certezze. Un’ipotesi è che ci sia stato un intoppo dovuto alle tessere sanitarie scadute o non aggiornate, rifiutate, perciò, dal sistema telematico. Il passo successivo potrebbe essere stato la telefonata e la registrazione di quei dati ex novo, quindi il passaggio alla prenotazione. Un’ipotesi, appunto.

Il racconto su Facebook

Qualcuno, come Tonino Frisina, oggi ha raccontato la sua esperienza su Facebook: “Come funziona in Sicilia la prenotazione per vaccinarsi? Oggi ricevo una ‘soffiata’: Tonino, se vuoi vaccinarti, telefona al numero verde 800 00 99 66 e potrai prenotarti per la vaccinazione. Rispondo: come posso prenotare? Non sono 80enne e non rientro in alcuna delle categorie previste… Anche io non rientro in nessuna delle categorie, ho telefonato e mi hanno registrato per il vaccino a Villa delle Ginestre per il 21 aprile. Un po’ incredulo telefono, risponde un’operatrice gentilissima, spiego che non ho alcun requisito per prenotarmi oggi, ma altri, mi riferiscono, che anche se non previsti nella calendarizzazione, sono stati già registrati per vaccinarsi. L’operatrice: se ha avuto questa notizia mi dia i dati e verifichiamo se il sistema l’accetta. Numero di tessera sanitaria, codice fiscale, codice postale, pochi minuti “va bene per Petralia Sottana ad aprile?”. Un po’ lontano non possiamo vedere una sede più vicina? Telefoni una prossima volta e vediamo se c’è la possibilità per una postazione più vicina, grazie buon lavoro”.

Ci abbiamo ‘provato’…

Pure chi scrive, stamattina, per approfondimento giornalistico dovuto ai sussurri ricorrenti, ha provato a prenotarsi, non possedendo i requisiti. La risposta è stata cortese ma ferma: ci spiace, adesso, non possiamo registrarla.