ACR Messina, D’Eboli: “Sono arrabbiato, interverremo sul mercato”

MESSINA – “Sono molto arrabbiato. Una squadra che vuole ottenere obiettivi importanti non può essere in vantaggio di due gol e poi farsi rimontare. Un Messina spettacolare nel primo tempo, tutt’altro nella ripresa, voglio spiegato il perché. Non si possono sperperare in tre partite dai 5 ai 7 punti”. A dirlo ai canali ufficiali dell’ACR Messina è il direttore tecnico del club peloritano, Cocchino D’Eboli. Il dirigente giallorosso si è poi soffermato sul mercato: “Sicuramente interverremo anche per inserire gente con una certa mentalità vincente. Questa è un’annata importante per me e per la città di Messina. Entro domenica arriveranno due elementi importanti”. Sui nomi, però, D’Eboli ha preferito non sbilanciarsi: “Non ne faccio, uno sta già qui ma finché non firma non ne parlo. Vedrete che non ha bisogno di presentazioni”.