Avimecc Volley, parla il ds Cassibba: “Attraversiamo momento difficile”

Seconda trasferta consecutiva per l’Avimecc Volley Modica, c’è bisogno di cambiare rotta e riprendere il cammino intrapreso nel girone di andata. La formazione allenata da Bua deve tornare a vivere l’emozione di una vittoria per poter affermare il suo attuale posto in classifica e riprendere la corsa al quarto posto. Un calo stagionale è praticamente messo in conto da tutte le società, ma ora è tempo di riprendersi e di ripartire più veloci di prima.

Sul momento si è espressa Manuela Cassibba, D.s della società modicana: “Stiamo attraversando un momento di difficoltà, ma niente drammi, un calo durante la stagione è normale e fisiologico. Abbiamo la fortuna di avere un allenatore preparato non solo dal punto di vista tecnico ma anche psicologico, sta facendo un lavoro importante con i nostri ragazzi, a partire dai “fondamentali” della pallavolo fino a dargli la giusta carica come atleti e professionisti. Usciremo da questo momento negativo con tanto lavoro e impegno da parte di tutti”.

Poi sulla sfida che aspetta i biancazzurri in casa della Gestioni&Soluzioni Sabaudia: “Sarà una battaglia, come tutte le gare del resto. Sabaudia è un avversario ostico e che non molla. In questo momento ci stiamo concentrando principalmente sulle nostre prestazioni e quindi nel fare bene il nostro lavoro”.

Infine sulla stagione e sugli obiettivi che la società si è posta a inizio anno: “Gli obiettivi della società restano quelli di fare un bel campionato e far crescere i nostri atleti. Sarò ripetitiva ma non facciamo drammi, i momenti di difficoltà ti fanno crescere, basta affrontarli con umiltà, con il duro lavoro e con tenacia e la Volley Modica ha tutte queste caratteristiche, dai dirigenti ai tecnici ai ragazzi. Sono molto soddisfatta del lavoro che i giocatori stanno facendo, hanno voglia di vincere e di fare bene e con un po’ di pazienza usciremo da questo momento. Ne sono sicura e la squadra

sa bene che crediamo nel loro potenziale!”