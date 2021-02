Carini, ambulante abusivo e sconosciuto al fisco: multato

CARINI – Nell’ambito dei controlli anti abusivismo commerciale i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione della polizia municipale di Carini (Pa), hanno multato un venditore ambulante abusivo di prodotti ittici. L’uomo al momento del controllo è risultato privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività.

In particolare, le fiamme gialle della Tenenza di Carini e la polizia municipale locale hanno controllato l’ambulante nelle adiacenze di Piazza Duomo. L’uomo era senza autorizzazioni dello Sportello Unico Attività Produttive e completamente sconosciuto al fisco (evasore totale). In esposizione e esponeva diversi chili di mitili su alcuni banchi posizionati sulla sede stradale per la vendita al minuto. Lo stesso inoltre non era in grado di esibire ai militari alcuna certificazione in materia di etichettatura e tracciabilità del prodotto pescato. L’uomo è stato multato con una sanzione di 3mila euro per assenza di Scia sanitaria e segnalato all’autorità marittima e cittadina.