Catania, Pellegrino annuncia: “Pronti tre rinnovi”

CALCIO - SERIE C

“Il nostro obiettivo non cambia, lotteremo per conquistare un posto nei playoff e ottenere il miglior piazzamento possibile”

CATANIA – Il Catania è in corsa per un posto nei playoff, ma comincia a programmare il futuro in attesa che il passaggio a Joe Tacopina venga ufficilizzato.

Il Direttore dell’area tecnica Maurizio Pellegrino sta lavorando ad alcuni rinnovi di contratto e lo annuncia lui stesso ai microfoni de “La Sicilia”: “Si respira quell’entusiasmo ritrovato, che è sicuramente di buon auspicio per il futuro. Anche i nuovi arrivati si sono subito inseriti. Siamo pure vicinissimi all’accordo per il rinnovo del contratto con Welbeck e Martinez, credo che presto anche Manneh metterà nero su bianco”.

Pellegrino parla dell’obiettivo del club rossazzurro: “Il nostro obiettivo non cambia, lotteremo per conquistare un posto nei playoff e ottenere il miglior piazzamento possibile ma bisognerà lottare strenuamente. Con Avellino, Foggia, Catanzaro, Teramo, Juve Stabia sarà una bella battaglia. Anche il Bari – conclude – dovrà fare i conti con un gruppetto di squadre assai temibili dal punto di vista tecnico. Ci aspetta un vero tour de force, mi aspetto delle belle risposte dai ragazzi. Raffaele lavora benissimo”.