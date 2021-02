Chiuso negozio di ortofrutta abusiva: ferito un agente

COMISO– Un agente della polizia municipale è rimasto contuso durante un’operazione di controllo ad un negozio di ortofrutta di Comiso abusivo che è stato chiuso. Il titolare e la madre hanno reagito e opposto resistenza: un agente ha dovuto far ricorso alle cure ospedaliere per ferite giudicate guaribili in otto giorni. Oltre alle sanzioni amministrative, i due sono stati denunciati. La merce, ortaggi e frutta, era priva di tracciabilità ed è stata distrutta. (ANSA).