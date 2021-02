Covid e restrizioni, Regioni a governo: ‘Prorogare divieto di spostamenti’

E c'è chi in vista di San Valentino e del Carnevale teme una esplosione di contagi

La Conferenza delle Regioni chiederà al governo “di prorogare il Dl che vieta gli spostamenti da una Regione all’altra, anche per la zona gialla”. Lo ha riferito il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Al prossimo esecutivo, gli enti locali chiederanno invece un incontro “per discutere a 360 gradi sul nuovo Dpcm, e valutare le possibili graduali

riaperture di alcune attività nel rispetto dei protocolli”. Il governatore della Campania De Luca chiede misure straordinarie di prevenzione per il weekend, che coincide col Carnevale e San Valentino, e in caso contrario teme “un’esplosione dei contagi”