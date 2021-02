Covid, il report Gimbe: “Vaccinato il 2,01% dei siciliani”

I vaccini sono stati somministrati per il 73% a operatori sanitari, per il 5% a ospiti Rsa, per il 22 % a personale non sanitario

PALERMO – In Sicilia il 2,01 della popolazione ha completato il ciclo vaccinale per il covid, dato poco sotto la media nazionale che è del 2,04%. Nella settimana dal 3 al 9 febbraio i casi positivi per 100 mila abitanti sono 790 con un incremento del 3,6 %, i posti letto in area medica occupati da pazienti covid sono il 29% mentre quelli in terapia intensiva sono il 21%. I vaccini sono stati somministrati per il 73% a operatori sanitari, per il 5% a ospiti Rsa, per il 22 % a personale non sanitario.

Sono i dati che emergono dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe e che riguardano la Sicilia. Nella settimana 3-9 febbraio – dice Gimbe – risulta in peggioramento l’indicatore relativo alle “Persone testate per 100.000 abitanti” rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid.