EsplorailMuseo avvicina i più piccoli all’arte

PALERMO – La nuova ondata di Covid-19 ha portato, di nuovo, alla chiusura non solo di bar e ristoranti, ma anche di cinema, teatri e musei, che sono tra i settori più colpiti. Ma l’arte non si ferma mai, trova sempre un modo per emergere e funzionare, un qualche escamotage per aggirare la paralisi del momento.

Nasce con questo intento #esplorailMuseo, un programma di appuntamenti con l’arte ideato dal Dipartimento Educazione del Museo Civico di Castelbuono, curati da Martina Scribani, con la supervisione di Stefania Cordone. Si tratta di attività a distanza, per accompagnare i più piccoli alla scoperta delle opere della collezione permanente d’arte antica,moderna e contemporanea.

#esplorailMuseo fornisce un kit di approfondimento e due disegni da colorare, con il ritratto dell’artista e il disegno dell’opera, un modo per sollecitarli alla creatività e spingerli ad attività nuove, che possa distrarli dalla situazione attuale, non esattamente stimolante.

I bambini sono invitati ad inviare i loro disegni per partecipare ad un contest che vede in palio diversi premi, tra cui una visita alla scoperta della storia e del patrimonio del Museo accompagnati da una guida, anche con la propria famiglia.

Il primo artista ad aprire il programma è Ignazio Moncada, con la sua opera “La maga Circe” del 2002, donata al museo nel 2018 su iniziativa di Ruggero Moncada, figlio dell’artista. L’opera è stata scelta sia per la quantità suggestiva di forme e colori, sia per far prendere conoscenza ai giovani artisti del mito di Ulisse e della maga che trasforma gli uomini in animali.

Il progetto è partito il 10 febbraio. Per scaricare i disegni, occorre andare sul sito del museo.